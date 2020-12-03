Четверо выходцев с Кавказа устроили драку в метро Санкт-Петербурга

Четверо молодых уроженцев Кавказа устроили драку в метро. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские задержали четверых молодых уроженцев Кавказа, которые днем 2 декабря устроили массовую драку на станции метро «Площадь Александра Невского-1». Хулиганов отследили по камерам наблюдения и поймали уже на «Елизаровской».

- Троим задержанным по 17 лет, четвертому -19 лет, все они выходцы с Кавказа. Трое из них нигде не учатся и не работают. Все четверо были доставлены в полицию, где в отношении них составлены протоколы по административной статье за мелкое хулиганство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Учитывая возраст задержанных, двоих несовершеннолетних передали на руки родителям, а одного отправили в центр временного содержания.

Старшего из участников драки оставили в отделении полиции. Отделом дознания УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Нарушителям правопорядка грозит от крупного штрафа до лишения свободы сроком в пять лет.