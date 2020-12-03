Полиция задержала мошенника, обманувшего пенсионерку в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали участника мошенничества с заменой электросчетчиков в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала одного из участников мошенничества с заменой электросчетчиков. В среду, 2 декабря 2020 года, правоохранители вышли на 19-летнего парня, который подозревается в обмане 84-летней пенсионерки из Красносельского района.

- 25 ноября в полицию обратилась пожилая женщина, жительница дома 15 по улице Маршала Захарова. Она рассказала, что накануне около часа дня к ней пришли двое неизвестных мужчин, которые предложили заменить датчике в электрощитке. За свои услуги они взяли 36 100 рублей, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ходе расследования полицейские вышли на 19-летнего уроженца Омска. Парня задержали по месту жительства на Пулковском шоссе. Никакого отношения к официальной замене электрооборудования он не имеет.

Сейчас полицейские ищут его соучастника и устанавливают другие возможные факты мошенничества.