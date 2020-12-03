Вторая партия вакцины от коронавируса прибыла в Санкт-Петербург

В Петербург привезли вторую партию вакцины от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередную партию вакцины от коронавируса доставили в Петербург в четверг, 3 декабря 2020 года. На этот раз город на Неве получил 1600 доз. Произвели вакцину в институте имени Гамалеи в Москве.

1800 доз распределят между двумя двумя медучреждениями города Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нам ее привезли в специальных термоконтейнерах. Обязательное условие, чтобы хранилась она при температуре не выше -18 градусов, - рассказала Людмила Полякова, гендиректор фармацевтической компании, которая принимала вакцину. - У нас есть возможность обеспечить такой режим хранения. А потом вакцина поедет в 40-ю больницу Курортного района и 68-ю поликлинику Красногвардейского - туда, где также смогут ее правильно хранить.

Эти два медучреждения и станут пунктами вакцинации, где будут прививать медработников. Ожидается, что в этом году будут и другие транши вакцины в Петербург. В общей сложности до 1 января город на Неве получит 4667 доз.

Напомним, ранее в северную столицу доставили 400 доз вакцины от коронавируса.