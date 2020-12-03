В Смольном попросили петербуржцев провести новогодние праздники дома

Петербуржцев попросили провести новогодние праздники дома Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Санкт-Петербурга попросили провести новогодние праздники дома. Об этом в четверг, 3 декабря 2020 года, сказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин во время обсуждений новых ограничений по коронавирусу, которые уже завтра вступят в силу.

- Уважаемые друзья, введенные меры - это наш шанс сохранить равновесие, плато, на которое мы только вышли. Давайте немного потерпим. Проведем время с детьми в парках, гуляя по городу, но не в помещениях. Давайте не будем заражать друг друга, и результат введения ограничительных мер мы получим сразу после праздников, - обратился к горожанам Елин.

Также вице-губернатор подчеркнул, что введение ограничений в праздничные дни в наименьшей степени затронет экономическую активность города. У большинства жителей не будет обязанности ездить на работу, посещать общественные места, передвигаться транспортом.