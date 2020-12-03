Названа стоимость завтраков и обедов в школах Санкт-Петербурга на 2021 год

Определена стоимость питания учащихся петербургских школ на 2021 год Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 3 декабря 2020 года, Смольный определил стоимость завтраков и ужинов для учеников школ Санкт-Петербурга на 2021 год. Данный документ о питании в государственных образовательных учреждениях подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Документом устанавливается стоимость питания учащихся государственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования и программы профессионального обучения, отнесенных к категориям, указанных в статье 81 Социального кодекса. К ним относятся ученики младших классов, из многодетных семей, сироты, инвалиды и многие другие, - говорится в документе.

Так, с 1 января 2021 стоимость одного завтра составит 63 рубля, обеда - 110 рублей, а комплексного обеда - 173 рубля.

Отметим, что Обучающимся в федеральных образовательных учреждениях предоставляется компенсационная выплата в размере стоимости питания, установленном настоящим постановлением.