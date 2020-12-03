Замглавы Комитета по соцзащите населения Ленобласти попалась на растрате денег, предназначенных для стариков из интерната

Следственный комитет завел дело на чиновницу, растратившую деньги стариков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель председателя Комитета по социальной защите населения Ленинградской области оказалась в руках правоохранительных органов. Женщину подозревают в крупной растрате, жертвой которой стали воспитанники дом-интернат для престарелых и инвалидов из Лодейного Поля. По делу привлечен и бывший руководитель данного заведения.

- По версии следствия, подозреваемая поручила растратить денежные средства в сумме 1 600 000 рублей, для приобретения более 500 билетов в театр. При этом, как установлено следствием, данной услугой воспользовались лица, не содержащиеся в доме-интернате, а иные граждане, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

Другими словами, ни один из нечастных стариков так и не побывал в театре. Вместо них на представления ходили совсем другие люди.

Сейчас высокопоставленная чиновница задержана, по статье «Организация и руководство в растрате, совершенные с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» ей грозит до десяти лет лишения свободы.