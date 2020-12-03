Полиция разыскивает молодого любовника пенсионерки из Ленобласти, подозреваемого в ее убийстве

Полиция разыскивает бывалого уголовника по подозрению в убийстве 60-летней сожительницы в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция разыскивает 41-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей сожительницы-пенсионерки. Во вторник, 1 декабря 2020 года, в правоохранительные органы обратилась 36-летняя дочь погибшей, которая и обнаружила труп своей 60-летней матери в квартире дома 10 по улице Красных Следопытов в городе Бокситогорск.

- Женщина пояснила, что около трех дней не могла дозвониться матери, поэтому поехала ее проверить. Тело, не котором уже появились гнилостные изменения, она нашла в ванной комнате, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Специалисты провели экспертизу и установили, что смерть женщины наступила от 4 дней до 2 недель назад. Причиной стало ножевое ранение шеи.

Подозрение пало на 41-летнего сожителя женщины. Сейчас его разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело. Известно, что мужчина семь раз был судим, последний раз за убийство.