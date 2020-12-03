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Во время матчей чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове создадут периметры безопасности

Вход на территорию вокруг стадиона "Газпром Арена" будет осуществляться только по пропускам
Лилия КОЗЛОВА
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Во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове будут созданы периметры безопасности

Во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове будут созданы периметры безопасности

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во время проведения матчей чемпионата Европы по футболу на Крестовском острове будут созданы периметры безопасности. Об этом рассказали в Смольном, в котором в четверг, 3 декабря 2020 года, обсудили будущее спортивное мероприятие 2021 года.

- Проведение таких событий должно быть на высочайшем уровне. Мы учли опыт чемпионата мира по футболу 2018 года, а также все требования УЕФА по организации матчей и созданию необходимой инфраструктуры. У города есть силы и возможности, чтобы обеспечить полную безопасность игроков и болельщиков, - сказал губернатор Александр Беглов.

Зайти на территорию, прилегающую к стадиону "Газпром Арена" можно будет только по пропускам и только болельщикам с билетами, также граждане, которые живут или работают на закрытой территории.

Полностью режим работы периметров безопасности будет определен после решения УЕФА о допуске на матчи зрителей. Ожидается, что такое решение будет принято не раньше марта следующего года.