Водителя на Mercedes, обстрелявшего грузовик на КАД, задержали на юге Санкт-Петербурга

В полицию доставлен участник дорожного конфликта на КАД, обстрелявший грузовик Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя на Mercedes, который обстрелял грузовик на Кольцевой автодороге. Конфликт произошел около двух часов дня в четверг, 3 декабря 2020 года, на внутреннем кольце КАД перед съездом на Шафировский проспект. Чтобы поймать стрелка, полиция объявила план "Перехват".

- В полицию Красногвардейского района поступило сообщение от водителя грузового автомобиля Volvo о том, что у него произошел дорожный конфликт с водителем легкового автомобиля Мерседес темного цвета. В результате инцидента из Мерседеса неустановленным предметом было повреждено боковое стекло грузовика, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

После нападения водитель грузовика остановился и позвонил в полицию. По указанным приметам сотрудники ДПС остановили скрывшийся автомобиль на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга.

На данный момент водитель Mercedes доставлен в полицию. Проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.