Более 200 петербургских медиков привили от коронавируса

217 петербургских медиков привились от Covid-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинирование медработников от коронавируса. На четверг, 3 декабря 2020 года, уже 217 человек получили лекарство. Из них 62 медика полностью, в два этапа. Остальные ждут второй укол.

- Вакцинация проходит без осложнений, все медики чувствуют себя хорошо, работают, за их состоянием постоянно наблюдают коллеги, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

Напомним, что уже в Петербург поступило 2 042 доз вакцины "Спутник V", из них 1 600 препаратов сегодня.

Беглов добавил, что в Минздрав России направлено подписанное со стороны Санкт-Петербурга соглашение о поставке вакцины против Covid-19 в количестве 4667 доз.

В первую очередь вакцину получают медики, которые работают непосредственно на передовой борьбы с коронавирусом. Когда начнется вакцинация населения пока не сообщается.