Четверть коек создали с нуля к пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге создали с нуля каждую четвертую койку для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в 2020 году в городе четверть коек для больных коронавирусом создали с нуля. Градоначальник посетил форум строителей Северной столицы и похвалил всех причастных к возведению временного госпиталя в «Ленэкспо», где сейчас дополнительно оснащают еще 5 павильонов. В итоге стационар может принять 2,5 тысячи пациентов при необходимости.

- Летом мы взяли курс на строительство и создание стационаров-трансформеров, готовых сразу работать в режиме инфекционной больницы. Строители справились, причем в рекордно короткие сроки, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Добавим, что в декабре пациентов с COVID-19 примет новый корпус Госпиталя для ветеранов войн, рассчитанный на 405 мест, а также больница №33 в Колпино, где появится 420 коек. Помимо этого городу поможет и больница Святителя Луки, в которой заканчивают строительство корпуса-трансформера с отделением реанимации.