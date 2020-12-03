Следком проверяет общежитие-свинарник с инвалидами в Ленобласти

СК нагрянул в грязнейшее общежитие в Ленобласти. Фото: lenobl.sledcom.ru

Следственно-оперативная группа нагрянула в общежитие, что находится в поселке Тайцы Гатчинского района Ленобласти. Причина проста – жители жалуются на антисанитарные условия. Судя по фотографиям, иначе как свинарником помещение не назовешь – люди там, скорее, выживают, нежели живут.

В общежитии проживали в том числе инвалиды. Фото: lenobl.sledcom.ru

- Сотрудники СК осмотрели здание, опросили жильцов, а также запросили документы в местной администрации и ЖКХ. Выявлены антисанитарные условия содержания дома, которые вызваны ненадлежащей работой систем канализации и водоснабжения, что создает не отвечающие требованиям безопасности условия проживания в нем граждан, в том числе инвалидов, - передают в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

"Недочеты" видны невооруженным глазом. Фото: lenobl.sledcom.ru

Добавим, что следователи не закончили проводить все необходимые мероприятия и пока не готовы дать точную правовую оценку увиденному ужасу.