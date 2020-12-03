Водитель вылетел из маршрутки во время движения в Санкт-Петербурге

Водитель маршрутки вылетел из транспорта при резком повороте. Фото: vk.com/spb_today

Водитель маршрутки выпал из транспорта прямо по ходу движения в Санкт-Петербурге. Обо всем «экстриме» рассказали пассажиры автобуса, которые чудом остались в порядке, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам женщины по имени Дана, маршрутка под номером 190 двигалась по маршруту, как вдруг при повороте водитель вылетел из машины.

- Водитель выпал, и мы с другим пассажиром поехали вдвоем... В рубашке родились! Хорошо, что красный сигнал светофора был, фуры стояли. Смяли все знаки, поребрик и остановились в кустах. Чудом не убились! Ладно, пойдем курить и второй день рождения праздновать, - рассказывает женщина сразу после происшествия.

По словам очевидцев, водитель маршрутки в итоге догнал транспорт. Пассажиры же разбрелись по домам без обращению в «скорую». Некоторые комментаторы добавляю, что маршрутка К-190 – неофициальная.