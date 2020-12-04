Внедорожник «Рено» насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Ленобласти

"Рено" насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти, которая переходила дорогу по "зебре". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Рено Дастер» насмерть сбил пенсионерку на «зебре» в Ленинградской области. ДТП произошло 3 декабря примерно в 18:25 на первом километре автодороги «Мяглово – Кола». По предварительным данным, 60-летняя женщина шла по пешеходному переходу, как вдруг на нее налетел внедорожник. К сожалению, водитель не сумел сориентироваться и избежать столкновения. В происшествии разбираются инспекторы ГИБДД.

- На участке 0 км +660 метров 40-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер, совершил наезд на 60-летнюю женщину в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя. О состоянии здоровья владельца внедорожник не сообщается.