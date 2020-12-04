В Смольном отчитались о пойманных безмасочниках за сутки в Санкт-Петербурге

21 человек попался на отсутствии маски в общественном транспорте в Санкт-Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга отчитались о пойманных нарушителях масочного режима в городе за прошедший день. Напомним, надзорные рейды в Северной столице не прекращаются, «ковид-диссидентов» ловят, как правило, в общественном транспорте. За сутки в метрополитене таковых было 9. В наземном транспорте нарушителей чуть больше – 12. Всего же за время усиленного надзора уполномоченные органы поймали 1 028 безмасочников.

- Также проведено 46 517 проверок в отношении объектов потребительского сектора. За сутки составлено 24 протокола осмотра. Больше всего нарушителей в Центральном районе Санкт-Петербурга – 8. На втором месте Приморский район, - гласят обновленные данные ситуационного центра по вопросам соблюдения мер безопасности.

Добавим, что среди наиболее распространенных нарушений у предприятий общепита до сих пор являются отсутствие QR-кода, масок и перчаток у работников, а также должной дезинфекции.