Александр Забайкин назначен главой Курортного района Санкт-Петербурга

Александр Забайкин возглавил Курортный район Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге появился новый глава Курортного района. В пятницу, 4 декабря 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о назначении на эту должность Александра Забайкина.

- С 4 декабря Александр Забайкин назначен на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга главы администрации Курортного района, - говорится в официальном документе.

Ранее эту должность занимала Наталья Чечина. Однако в ноябре она покинула пост и стала членом Городского избирательного комитета. С 27 ноября временно должность главы исполнял Игорь Белокопытов.

Александр Забайкин в 2018 год занимал пост заместителя председателя Комитета по делам ЗАГСа. С октября 2018 по сентябрь 2020 был исполняющим обязанности председателя этого комитета.. Последнее время Забайкин работал заместителем начальника аппарата губернатора города.