57 смертей от коронавируса зафиксировано в Петербурге на утро 4 декабря

Число заболевших и умерших в Петербурге постепенно стабилизируется. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Еще 57 жителей Санкт-Петербурга умерли от коронавирусной инфекции. Данные по суточной смертности пациентов с «ковидом» приводит федеральный Оперативный штаб. При этом показатели летальности последние дни идут вниз.

- На утро 4 декабря в России зафиксированы еще 569 смертей по причине коронавирусной инфекции. В том числе в Москве – 77, в Санкт-Петербурге – 57, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Таким образом, общее число жертв инфекции «Ковид-19» в городе на Неве достигло 5725 человек, что второй показатель по стране после столицы, где умерли 9203 пациента.

При этом рост числа летальных исходов в последние дни несколько замедлился. Стабилизировалось и количество суточных заболеваний. Уже больше недели оно держится в городе на уровне 3690, плюс-минус несколько случаев.

Это может означать долгожданный выход на «плато» по заражаемости, однако точнее будет ясно в течение ближайшей недели.