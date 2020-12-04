Мужчину расстреляли на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

Агрессивный прохожий расстрелял мужчину на Невском проспекте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает агрессивного мужчину, который расстрелял прохожего на Невском проспекте. В двенадцатом часу вечера в четверг, 3 декабря 2020 года, в главное управление МВД поступило сообщение от бригады скорой помощи об огнестрельном ранении в самом центре города. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

- Ситуацию разъяснил 23-летний молодой человек, младший брат пострадавшего, с которым они вместе живет в квартире на Владимирском проспекте. Парень рассказал, что во время вечерней прогулки по городу около 23:30 часов у дома 49, корпус 2, по Невскому проспекту, у его 33-летнего брата завязалась словесная перепалка с неизвестным мужчиной, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В итоге незнакомец выстрелил в 33-летнего мужчину и ушел. Медики на месте осмотрели огнестрельное ранение левой кисти, оказали помощь и отправили пострадавшего лечиться домой.

Сейчас правоохранители изучают видеозапись с камер наблюдения и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.