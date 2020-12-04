Три человека задохнулись угарным газом в Санкт-Петербурге

Три трупа нашли на территории бывшей военной части в Пушкине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Пушкин под Санкт-Петербурга в бытовке нашли три трупа. Вечером в четверг, 3 декабря 2020 года, в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что обнаружил тела мужчин на территории военной части. Правоохранители выехали на место для проверки.

- В бытовке у дома 61 по Саперной улице находились трупы трех мужчин. Предположительно, они умерли, задохнувшись угарным газом. На полу бытовки стоял металлический таз с углем, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В кармане куртки одного из мужчин был найден паспорт на имя 48-летнего гражданина Белорусии. У второго трупа полицейские нашли военный билет на имя 53-летнего уроженца Новосибирска. У третьего документов при себе не было.

Также на месте были обнаружены два мобильных телефона и банковские карты. Тела направлены в морг для установления причин смерти.