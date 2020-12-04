Двое детей и женщина пострадали в ДТП с грузовиком в Ленобласти

ДТП с грузовиком и фурой произошло у поселка Рябово. Фото: vk.com/tosnovk / Игорь Борка

Двое детей и их мать пострадали в серьезной аварии, произошедшей утром 4 декабря у поселка Рябово в Тосненском районе Ленинградской области. Здесь, ехавший по трассе «Москва-Петербург» грузовик с номерами 53 региона, влетел в притормозивший легковой «Опель Корса».

- На трассе М-10 новгородский «гонщик» на грузовичке снес «Опель». Есть пострадавшие: два ребенка и женщина. Увезли на скорой, - пишут очевидцы происшествия в паблике «Тосно ВКонтакте».

Стоит отметить, что авария произошла в том месте, где параллельно идут дорожные работы. После столкновения легковушку выбросило на разделительный бордюр, а грузовик улетел направо, через обочину и попал в засыпанную песком яму.

Также в ДТП поучаствовала и фура, в которую по инерции врезался «Опель». Обе машины стояли на светофоре.

Сейчас на месте аварии работают все экстренные службы, движение по трассе затруднено. По факту ДТП начата проверка.