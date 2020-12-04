Александр Дрозденко встретился с участниками конкурса «Губернаторский кадровый резерв»

Семь победителей получат призы — часы от губернатора и портфель с книгами о Ленинградской области. Фото: Правительство Ленобласти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел встречу с конкурсантами «Губернаторского кадрового резерва». По законам «коронавирусного» времени она прошла в онлайн-формате. Участники, среди которых будущие управленцы Ленобласти, вышли на связь из разных городов региона – Гатчины, Кировска, Ломоносова, Волхова, Всеволожска, Приозерска, Кингисеппа. Это 83 человека, которые прошли муниципальный уровень состязания.

Впереди у них – региональный этап и несколько настоящих экзаменов на знание законов, Конституции страны, Устава Ленобласти, географии, истории. В полуфинал выйдут 40 человек, а конкурсное задание будет посвящено темам, наиболее актуальным для региона: экологии и обращению с отходами, благоустройству и созданию комфортной городской среды, образованию и социальной реформе. А пока – важные наставления от губернатора.

– Оценку будут выставлять профессиональные эксперты, которые будут смотреть не только на качество знаний, но и на личностные качества: как вы покажете себя, умеете ли вы работать в команде или вы лидеры-одиночки, – отметил Александр Дрозденко.

Финал, где пройдут индивидуальные собеседования с конкурсантами, состоится 23 декабря. Победителей всего будет семь. До 1 февраля 2021 года они получат предложения устроиться на руководящую должность – от заместителя председателя комитета до руководителя отдела, сектора или подразделения. Конечно, с учетом профессиональных навыков, образования и опыта работы.

– Я думаю, что такое обновление мы будем проводить через конкурс кадрового резерва каждый год, чтобы привлекать самых активных и готовых работать во власти жителей Ленобласти. Это нужно для того, чтобы и мы видели новые идеи, и чтобы новое поколение перенимало опыт, – добавил губернатор региона.