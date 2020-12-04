Погода в выходные 5 и 6 декабря в Ленинградской области: Мокрый снег и гололед

Мокрый снег и гололед будут в Ленобласти 5 и 6 декабря Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Погода в Ленинградской области никак не хочет уступать место скрипучей зиме. На выходных, 5 и 6 декабря 2020 года, в 47-м регионе ожидается снег, но он будет мокрым, превращающимся в слякоть и лужи. Также на дорогах будет скользко из-за гололеда.

- 5 и 6 декабря на территории Ленинградской области местами слабый мокрый снег, морось, на дорогах местами гололедица, - сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В субботу и воскресенье ночами по региону будут небольшие заморозки до минус 4 градусов. Днем теплее - температура ожидается от плюс 3 до минус 2 градусов. 6 декабря в регионе без осадков.

Ветер на протяжении выходных будет теплым, но сильным. Направление юго-восточное, южное до 6-11 метров в секунду.