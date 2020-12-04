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Происшествия

Лодка с рыбаками перевернулась на озере в Ленобласти, один человек погиб

Мужчина пошел на дно, запутавшись в рыболовецкой сети
Лилия КОЗЛОВА
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Лодка с рыбками перевернулась на озере в Ленинградской области

Лодка с рыбками перевернулась на озере в Ленинградской области

Фото: Илья СМИРНОВ

На озере в городе Приозерск Ленинградской области перевернулась лодка с рыбаками. Инцидент произошел в четверг, 3 декабря 2020 года, на одной из местных баз отдыха. На место бедствия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС и полиции.

- В пожарную часть позвонил мужчина и рассказала, что он с приятелем рыбачил на озере Михалевское. В какой-то момент лодка перевернулась, оба рыбака оказались в воде, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Один из рыбаков смог выплыть на берег. Но когда обернулся, понял, что не видит своего товарища. Тогда он позвонил в службу МЧС.

Спасатели прибыли на место и начали поиски. Спустя время они достали из озера труп 48-летнего мужчины. Оказалось, что когда лодка перевернулась, он запутался в рыболовных сетях, которые и утянули его на дно. Тело пробыло в воде более часа.

ЧП