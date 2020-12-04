Доноры сдали 1,5 тысячи литров крови за полгода в Санкт-Петербурге

Участники проекта «Городской молодежный день донора» Петербурга сдали около 1,5 тысяч литров крови Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Молодые доноры Санкт-Петербурга за полгода сдали почти 1,5 тысячи литров крови. Об этом в пятницу, 4 декабря 2020 года, рассказал Смольный. Проект "Городской молодежный день донора" проводится в Северной столице с 2013 года - два раза в год сотни студентов и молодых сотрудников петербургских организаций становятся частью донорского движения.

- За 8 лет в проекте приняли участие почти 14 тысяч молодых петербуржцев. Они сдали в общей сложности около 6 тысяч литров крови - это более 17 тысяч спасенных жизней. Это самое масштабное молодежное донорское событие в нашей стране, благородное дело, - отметил губернатор Александр Беглов.

Несмотря на то, что в этом году в городе бушует пандемия, в проекте приняли участие 3 311 доноров. Благодаря им удалось помочь более 9 тысячам пациентов.

В медицинских учреждениях была обеспечена безопасность доноров: обязательное ношение масок, обработка рук, термометрия на входе и у терапевта, соблюдение социальной дистанции между донорами.