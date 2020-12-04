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150 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры за ноябрь на дорогах Петербурга

Чаще всего водители превышали скорость
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Только за ноябрь любителям погонять пришли 140 тысяч "писем счастья".

Только за ноябрь любителям погонять пришли 140 тысяч "писем счастья".

Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 150 тысяч нарушения правил дорожного движения зафиксировали в Петербурге при помощи камер. И это только за ноябрь. Причем львиную долю составили превышения скорости, которые в основном и замечают приборы фотофиксации.

- Нарушения скоростного режима – более 140 тысяч случаев , или 93% от общего числа. Второе и третье место в этом антирейтинге по итогам ноября занимают нарушения требований остановки/стоянки (более 7,7 тысяч) и проезд на запрещающий сигнал светофора (более 1,1 тысячи), - сообщает пресс-служба петербургского Комитета по информатизации и связи.

А всего с начала 2020 года органами ГИБДД по материалам с камер вынесено почти 3,5 миллиона постановлений по нарушениям правил на дорогах. И это сразу на 20% больше, чем за прошлогодний период.

Сейчас в Петербурге работают 270 стационарных и мобильных комплексов фотовидеофиксации. Вскоре их число будет «значительно увеличено».

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