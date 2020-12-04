Серийный педофил изнасиловал 10-летнего мальчика под Санкт-Петербургом

Полиция Петербурга нашла новую жертву серийного педофила Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга нашла еще одну жертву серийного педофила. Днем в четверг, 3 декабря 2020 года, в управление МВД обратилась 32-летняя женщина, жительница поселка Янино, Всеволожского района Ленинградской области, и рассказала о том, что над ее маленьким сыном надругался неизвестный мужчина.

- Из заявления женщины следует, что в 2019 году неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, которому на тот момент было 10 лет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку и выяснила, что обидчик мальчика уже сидит в СИЗО. Им оказался 43-летний безработный из Петербурга. Его арестовали 11 ноября этого года за аналогичное сексуальное преступление.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мужчина уже девять лет отсидел в тюрьме с 1999 года за изнасилование малолетнего.