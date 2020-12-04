У петербуржца отобрали плавучий понтон, который он сдавал в аренду

Петербуржца наказали за сдачу в аренду понтона. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 100 тысяч рублей беднее стал житель Санкт-Петербурга, которого поймали на незаконной сдаче в аренду его личного плавсредства. Причем речь идет не о банальном катере или лодке, а о понтоне. Его у мужчины тоже реквизировали.

- По устной договоренности с лицами, участвующими в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка», за 10 тысяч рублей был арендован плавучий понтон «Остров-100», - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

При осмотре понтона было установлено, что он не соответствует нормам необходимой комплектации, не оборудован сигнальными фонарями и системами водотушения, звуковыми сигнальными и противопожарными средствами.

Все это было расценено как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На мужчину завели уголовное дело и теперь, спустя несколько месяцев, Петроградский районный суд вынес решение: штраф в 100 тысяч рублей и конфискация плавсредства.

Вину мужчина признал.