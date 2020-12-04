Смольный установил тарифы на парковку на 2021 год в Санкт-Петербурге

Смольный не стал менять тарифы на парковку в Петербурге на 2021 год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Смольном установили максимальный размер платы за парковку в 2021 году. В пятницу, 4 декабря 2020 года, новое постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Напомним, что плата берется за пользование парковочными местами, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения города.

- Максимальный размер платы за пользование платной парковкой на очередной год ежегодно устанавливается правительством Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями федерального законодательства, - пояснили в Смольном.

Надо отметить, что тарифы в Северной столице на 2021 год останутся неизменными и будут такими же, как и с 2017 года. А именно: для транспорта категории А - 30 рублей в час, категории В - 60 рублей в час, С - 120 рублей и М - 30 рублей в час. С 20:01 до 07:59 парковаться можно бесплатно.