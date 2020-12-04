Зенит опубликовал календарь заключительных игр в 2020 году

Последние четыре игры "Зенита" в 2020 году пройдут в Петербурге. Фото: Александр ГЛУЗ

Петербургский «Зенит», потерявший все шансы на продолжение участия в еврокубках, теперь сосредоточится на играх Чемпионата России. Их до конца года сине-бело-голубые проведут три. Еще одна встреча, ничего не решающая, состоится в рамках Лиги Чемпионов против «Боруссии». Все матчи пройдут дома. До этого «Зенит» месяц не играл в Петербурге.

- Конечно, график — сумасшедший, особенно для игроков сборной, у которых было семь выездов подряд. Это очень тяжело. Сейчас рады, что наконец-то вернулись. Естественно, дома играть всегда приятнее, - приводит слова Сергей Семака пресс-служба петербургского клуба.

Ближайшая игра пройдет уже завтра, 5 декабря. В 19:00 прозвучит стартовый свисток матча с «Уралом».

8 декабря в 20:55 «Зенит» начнет последнюю европейскую встречу – с немецкой «Боруссией».

12 декабря в 19:00 на Газпром-Арене примут московское «Динамо», а 16 декабря в гости пожалует столичный «Спартак». Начало битвы намечено на 20:00.