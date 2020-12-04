Лишь немногие зрители смогут прийти на игру «Зенита» с «Уралом»

Посетить игру с "Уралом" смогут лишь немногие. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга все же разрешили пустить зрителей на домашнюю игру «Зенита» с «Уралом», которая пройдет 5 декабря на Газпром-Арене. Впрочем, счастливчиков окажется не слишком много и вживую матч увидят лишь «избранные» фанаты.

- В соответствии с разрешением правительства города побывать на игре смогут посетители изолированных лож (каждая вместимостью до 50 человек в соответствии с постановлением), а также владельцы сезонных абонементов в Бизнес-клубы, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Точное число зрителей, которые смогут попасть на стадион, сейчас сказать сложно, но их явно будет немного для 60-тысячной арены. Начало игры с «Уралом» намечено на 19:00. А всего до конца года «Зенит» проведет дома четыре матча.

Напомним, что согласно распоряжению Смольного, с ноября в Петербурге запрещено посещение всех спортивных мероприятий. При этом последние игры хоккейного СКА прошли при зрителях, так как на них были заранее проданы билеты.