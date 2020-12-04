Пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга упал на 35%

Пассажиропоток упал на 35% в общественном транспорте Петербурга по сравнению с 2019 годом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пассажиропоток в общественном транспорте снизился на 35 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу, 4 декабря 2020 года, сообщили в Смольном. Безусловно, это связано с пандемией коронавируса - горожане стараются реже пользоваться метро, автобусами и другим транспортом, чтобы не заразиться.

- Если сравнивать ежедневное количество пассажиров в метрополитене по отношению к прошлому году, то уменьшение пассажиропотока составляет около 40 процентов, - добавили в администрации города.

Отмечается, что горожане стали более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих: в автобусах, троллейбусах трамваях все больше пассажиров используют средства индивидуальной защиты.

Также в транспорте проводятся рейды по проверке соблюдения масочного режима. За два месяца инспекторы поймали 350 нарушителей в наземном транспорте и 614 в метро, из них 171 были на на платформах.