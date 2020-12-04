Изрезанный труп выловили из реки в Полежаевском парке Санкт-Петербурга

Полиция возбудила дело об убийстве после обнаружения трупа в реке Дуденгорфка Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурга полиция выясняет обстоятельства убийства мужчины, которого выловили из реки Дудергофка в Красносельском районе. В два часа дня в четверг, 3 декабря 2020 года, в отделение МВД поступило сообщение о трупе в воде на территории Полежаевского парка. Правоохранители выехали на место.

- Тело утопленника плавало в реке недалеко от дома 16 по Авангардной улице, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Когда тело достали из воды на берег, оказалось, что это мужчина. На его теле в области грудной клетки были два ножевых ранения. Документов при себе у убитого не было, поэтому личность мужчины еще не установлена.

Известно, что на вид убитому от 40 до 50 лет, темные волосы, нормального телосложения. Одет был в серый свитер, черные джинсы и ботинки.

На данный момент труп направлен в морг. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.