Фотовыставка, посвященная Александру Невскому, открылась в Санкт-Петербурге

В Петербурге открылась выставка, посвященная Александру Невскому Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в пятницу, 4 декабря 2020 года, открылась фотовыставка "Во имя святого князя", посвященная Александру Невскому. Это первое мероприятие в городе, открывающее юбилейный год 800-летия святого. Экспозиция представлена в историческом парке "Россия - моя история".

- Эта выставка не только дань почитания Святому благоверному князю Александру Невскому. Это обращение к нашим истокам, нашим духовным корням, великой тысячелетней истории России. Это уникальная возможность войти в молитвенное соприкосновение с великим святым Земли Русской, - отметил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров во время церемонии открытия выставки.

Экспозиция представляет 100 фотографий из одноименного альбома-энциклопедии, составленного наместником Александро-Невской Лавры епископом Кронштадтским Назарием. Трехтомное иллюстрированное издание посвящено храмам, часовням, приделам и другим молитвенным местам во имя святого благоверного князя Александра Невского.