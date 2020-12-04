От коронавируса умер известный петербургский журналист Алексей Захарцев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге умер известный журналист Алексей Захарцев. Смерть 53-летнего корреспондента и общественника наступила в четверг, 3 декабря 2020 года. Причиной стал коронавирус.

- Как рассказывают его друзья и коллеги, в последнее время он боролся с коронавирусом, лежал в больнице и вот-вот должен был выписаться. Казалось, что болезнь удалось победить. Но неожиданное осложнение привело к скоропостижной смерти, - рассказали в "Лениздате".

Смерть от инфекции настигла журналиста очень стремительно. Еще 2 декабря от выходил в социальные сети и публиковал важные для него новости.

Алексей Захарцев работал радиожурналистом с 1989 года после окончания Института культуры. Его голос звучал на Ленрадио, радио "Маяк", работал на "Радио Балтика". Также он известен как социальный и политический активист Петербурга. Был депутатом муниципального округа "Финляндский" в 2014-2019 года.

Соболезнования также выразил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

- Для всех, кто знал Алексея Захарцева, его преждевременный уход – большая личная трагедия. Глубоко скорбим вместе с родными и близкими Алексея Ивановича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.