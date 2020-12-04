Более 3 тысяч погибших воинов Великой Отечественной войны нашли и перезахоронили в Ленобласти в 2020 году

Поисковики вернули имена 64 героям, больше 3000 воинов Великой Отечественной войны захоронены в Ленинградской области в 2020 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в пятницу, 5 декабря 2020 года, подвели итоги работ по поиску погибших воинов в годы советской-финской и Великой Отечественной воин. За этот год на территории региона нашли и захоронили со всеми почестями 3 254 солдат. Благодаря сохранившимся медальонам и подписным вещам были опознаны 64 имени.

- 27 торжественно-траурных церемоний захоронения прошли на территории братских могил в муниципальных районах области, а также на мемориалах "Синявинские высоты" и "Невский Пятачок" — здесь были установлены плиты с именами советских воинов, обнаруженных в 2014-2020 годах, - рассказали в администрации Ленобласти.

Также на воинском захоронении у деревни Дусьево в Кировском районе установлен временный памятный знак с именами 717 советских воинов, скончавшихся от ран в 731 хирургическом полевом госпитале, а также гранитные плиты на братских захоронениях у поселка Подборовье и на острове Клест Выборгского района.