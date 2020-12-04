Уровень безработицы из-за коронавируса вырос в десять раз в Санкт-Петербурге

В Петербурге в 10 раз вырос уровень безработицы за время коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Коронавирус серьезно изменил жизнь людей. Так, за 2020 год уровень безработицы в Санкт-Петербурге вырос почти в десять раз по сравнению с 2019 годом. На конец октября текущего года в Северной столице официально зарегистрировано 105 844 безработных людей.

- Из общего числа безработных, большая часть приходится на женщин - это 62,7 процентов, - пишет "Мойка78" со ссылкой на службу занятости города.

Отмечается, что за аналогичный период 2019 года в Петербурге было зарегистрировано 12 250 человек без работы. Так, уровень регистрируемой безработицы на конец октября 2020 года составил 3,45 процента. Для сравнения, в 2019 году этот показатель составлял 0,40 процентов.

Отмечается, что ситуация на рынке труда в городе находится на тревожном уровне. На данный момент на одну вакансию претендуют порядка трех человек. В прошлом году этот показатель оставался на уровне 0,60 человека на вакансию.