Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге в 2 раза больше, чем в среднем по России

Вице-премьер РФ отметила высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Татьяна Голикова отметила неудовлетворительную эпидситуацию в Санкт-Петербурге. По словам вице-премьера РФ, за минувшие сутки заболеваемость коронавирусом в Северной столице в 2 раза больше, чем в среднем по России. Та же ситуация и в Карелии.

- Загрузка коечного фонда более чем на 90% наблюдается в четырех регионах страны. Это Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области и город Севастополь. Чтобы разгрузить коечный фонд, регионам выделили средства из федерального бюджета на препараты для лечения больных в амбулаторных условиях, - добавила вице-премьер на брифинге в правительстве РФ.

Напомним, бесплатные лекарства для пациентов с COVID-19, которые лечатся дома, уже должны были поступить во все районные поликлиники Санкт-Петербурга. Необходимые препараты приносит на дом участковый врач при наличии показаний. Тем временем в городе свободны примерно 6 процентов коек в стационарах.

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