Активисты не дали демонтировать старинные двери из дома в центре Санкт-Петербурга

Активисты предотвратили демонтаж парадных дверей в старинном доме в центре Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/kostrovyaroslav

Активисты не позволили демонтировать старинные двери в парадную в доме №37 на улице Некрасова. Градозащитник Ярослав Костров пишет во «Вконтакте», что проходил мимо по улице и заметил подозрительную работу подрядчика. Оказалось, все по «классике» - исторические двери меняли на примитивные новые, из металла.

Рабочие успели повредить двери, но жильцы дома обещают реставрировать их. Фото: vk.com/kostrovyaroslav

- Если кто рядом, то приходите на Некрасова 37. Полицию и представителей управляющей компании вызвал, - рассказал петербуржец на своей странице во «Вконтакте».

Историческую деревянную дверь хотели заменить на обычную металлическую. Фото: vk.com/kostrovyaroslav

По словам активиста, все жители дома кроме одного хотели реставрировать уже имеющуюся дверь, но почему-то итоговое решение приняли наперекор большинству. После резонанса в соцсетях и приезда полиции подрядчик прекратил работы. Первую дверь закрепили обратно, а домофон переделают на внутреннюю дверь. Местные жители поблагодарили за помощь активистов и пообещали строже следить за состоянием дома.