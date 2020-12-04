Милонов пообещал убедить Смольный отменить новогодние ограничения в Санкт-Петербурге

Милонов пообещал петербуржцам отменить новогодние ограничения в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Виталий Милонов в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM пообещал повлиять на Смольный и отменить новогодние ограничения в Северной столице. По словам депутата Госдумы, они не просто крадут праздник, но и грозят уничтожению бизнесу.

- Подставили губернатора! Пришлось время вмешаться и собрать специалистов бизнеса и вице-губернатора Евгения Елина для обсуждения. Я хочу предложить, чтобы не пережимали так кислород горожанам. Найдем разумный консенсус. Путь тотального запрета мне напоминает Горбачева, который просто взял и отменил алкоголь. Я не знаю больше 5 человек среди сторонников этих мер! Рестораторы же не с жиру бесятся, а платят кредиты. Они же обанкротятся, и это вызовет волну, которая потянет на дно все остальное. И экономика городская рухнет, - эмоционально выпалил Милонов в ходе своей радиопрограммы.

Напомним, с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021-го все рестораны, бары, кафе и столовые Санкт-Петербурга должны прекратить работу согласно новым ограничениям. А с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января весь общепит обязали закрывать двери с 19:00 до 06:00.