Жетоны в метро Санкт-Петербурга отправляют на «карантин»

В метро Санкт-Петербурга рассказали о "карантине" для жетонов. Фото: Александр ГЛУЗ

В метрополитене Санкт-Петербурга рассказали о тщательной дезинфекции жетонов во время пандемии коронавируса. Несмотря на популярность «Подорожника», достаточное число пассажиров подземки все еще предпочитают разовый проезд за 55 рублей. Каждый день после закрытия подземки жетоны достают из турникетов и отправляют на «процедуры».

- Жетоны выгружают в отдельный мешок и обрабатывают их дезинфицирующим средством. Дезинфектор не вреден для работников, тем более что они делают все в респираторах и перчатках. После этого жетоны отвозят в кассу и просчитываются на счетно-денежной машине. Содержимое каждого мешка вновь обрабатывают распылителем, проветривают. Затем жетоны вновь погружают в мешки и вешают бирку с датой обработки, - рассказывает начальник дистанции №3 Службы доходов ГУП «Петербургский метрополитен» Наталья Шумилина.

Добавим, что жетоны должны пролежать в мешке минимум 14 дней так называемого карантина.