Петербуржцу дали 2 года колонии за угон и взятие «на абордаж» инспектора ГИБДД

Петербуржца осудили за пьяную погоню от инспекторов ГИБДД. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржца отправили на 2 года и 4 месяца в исправительную колонию строгого режима за угон легковушки и нападение на полицейского. Все произошло утром 12 сентября 2020 года. Пьяный мужчина заприметил на проспекте Народного Ополчения новенький Volkswagen Passat и задумал прокатиться на нем без умысла на кражу. Через несколько минут нелегального и беспечного гонщика заметили на Звездной улице. Инспекторы ГИБДД предприняли попытку остановить водителя, но тот взял «на абордаж» одного из полицейского.

- Обвиняемый протащил сотрудника ГИБДД М., который схватился за оконный проем автомобиля, за собой по проезжей части, вследствие чего М. получил физическую боль и ссадину правой голени. Данное насилие расценивается как неопасное для жизни, - рассказывают детали погони в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде горе-водитель раскаялся и вину полностью признал. Но это не уберегло его от реального срока, тем более что по месту жительства о нем отзываются крайне негативно.