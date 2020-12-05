Три "резиновые" квартиры с мигрантами обнаружили в Московском районе Санкт-Петербурга

Полицейский рейд по квартирам сдаваемым в аренду прошел в Московском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции провели очередной рейд по жилым квартирам в Московском районе. В четверг, 3 декабря 2020 года, правоохранители проверили почти 2,5 тысячи квартир, чтобы выяснить законно ли их арендуют и легально ли в них проживают люди. В первую очередь, акцент был сделан на выявление нарушений миграционного законодательства.

- В профилактическом рейде было задействовано более 70 участковых. Они проверили почти 2,5 тысячи квартир в 99 жилых домах и выявили около 90 сдаваемых под наем квартир, законность аренды которых вызвала у полицейских сомнения, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Также инспекторы нашли три "резиновые" квартиры, в которых массово проживали мигранты. Они располагаются на Заозерной улице, Витебском проспекте и улице Орджоникидзе.

Тринадцать иностранных граждан были доставлены в полицию для привлечения к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства. Также 9 граждан привлечены за мелкое хулиганство, 1 человек – за распитие алкоголя в общественном месте.