16-летний школьник убил свою бабушку в Московском районе Санкт-Петербурга

Школьник-уголовник убил свою 71-летнюю бабушку в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге задержан 16-летний парень за убийство своей престарелой бабушки. Трагедия произошла рано утром в четверг, 3 декабря 2020 года, когда школьник был в гостях у родственницы. Полиции подросток сдался сам.

- Около 8 часов утра 16-летний ученик 10-го класса находился в гостях у своей 71-летней бабушки в квартире дома 20/3 по проспекту Юрия Гагарина. У них завязался конфликт в ходе которого парень сначала избил старушку, а потом несколько раз всадил у нее нож, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Женщина скончалась, а парень сбежал. Но прятался он недолго. На следующий день он сам пришел в полицию и во всем сознался.

Известно, что молодой человек несмотря на свой юный возраст уже много раз имел проблемы с законом и неоднократно судим. На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении обвинения.