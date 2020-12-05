Пик пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге сместился на месяц

Пик коронавируса в Петербурге ожидается в феврале 2021 года Фото: Полина ШАНДРАК

Ученые Санкт-Петербурга поняли, что поспешили делать выводы о том, когда наступит пик коронавирусной эпидемии в городе. Ранее руководитель рабочей группы СПбПУ, которая создает математические модели распространения инфекции, Алексей Боровков прогнозировал, что пик наступит в начале января 2021 года. Однако в условиях новых реалий эта дата сместилась.

- По словам Боровкова, ситуация с прогнозом по коронавирусной-ситуации хуже, чем можно было этого ожидать. По его мнению, если эпидемия будет распространяться по декабрьской кривой, то второй пик в Петербурге произойдет 9 февраля 2021 года, что на месяц позже, чем ожидалось ранее, - пишут "Невские новости".

Специалисты считают, что в момент пика в городе одновременно будет порядка 148 тысяч активных больных. Это в 13,5 раз больше, чем в первый пик, который произошел летом.

Напомним, что за последние сутки в городе заболели еще 3 726 человек.