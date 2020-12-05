Михайловская военная артиллерийская академия отметила 200-летний юбилей

Михайловская военная артиллерийская академия празднует 200-летний юбилей / Фото: Смольный

В субботу, 5 декабря 2020 года, Михайловская военная артиллерийская академия Санкт-Петербурга отметила 200-летний юбилей. Праздник прошел в присутствии первых лиц правительства города, представителей главного командования Вооруженных сил страны, а также многих других.

- Сегодня Академия гармонично сочетает верность двухвековым традициям и новейшие научные разработки. Выпускники Академии составляют военную элиту России. Многие за последние годы отличились при проведении контртеррористических и миротворческих операций, в разработке новейших видов вооружений, - огласил приветствие главы города вице-губернатор Владимир Кириллов.

На торжественном мероприятии прошел праздничный концерт, после чего состоялось открытие бюстов основателю Академии генералу - фельдцейхмейстеру, Великому князю Михаилу Павловичу Романову и Главному Маршалу артиллерии Николаю Николаевичу Воронову.