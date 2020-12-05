Петербургскую 14-летнюю школьницу развращал мужчина через соцсети

Мужчину задержали за развращение школьницы через соцсеть в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который развращал маленькую девочку через социальные сети. В среду, 2 декабря 2020 года, в полицию обратилась 34-летняя мать 14-летней школьницы. Женщина рассказала, что увидела переписку интимного характера у своей дочери с каким-то неизвестным мужчиной.

- Из заявления следует, что с 15 по 19 ноября 2020 года некий мужчина в ходе переписки с ее несовершеннолетней дочерью 2006 года рождения, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, совершал развратные действия, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала расследования и вышла на подозреваемого. В четверг, 3 декабря, правоохранители задержали мужчину у одного из домов по Хасанской улице. Им оказался 44-летний уроженец Узбекистана.

Во время допроса мужчина дал признательные показания. На данный момент возбуждено уголовное дело.