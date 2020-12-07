Грозный отец швырнул мальчика, с которым дрался его сын на детской площадке в Санкт-Петербурге

Мужчина швырнул на землю мальчика, который дрался с его сыном во дворе на проспекте Просвещения Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге отец влез в драку своего сына с ровесником и одним махом руки швырнул чужого мальчика на землю. Днем в воскресенье, 6 декабря 2020 года, на детской площадке во дворе дома 70/2 по проспекту Просвещения гуляла компания мальчишек 8-10 лет. Один из них стал задирать других ребят, тогда парнишка в компании, что покрупнее, вышел защитить своих друзей.

- Мальчик задирал других на детской площадке - дал пендаля тому, кто чуть больше и тот вышел с ним один на один. Парень побеждать, и тут пришел папа задиры, швырнул на землю мальчика побеждающего его сына, и сынишка попинал лежачего, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Все происходящее дети снимали на видео. На нем видно, что отец задиры начал кричать на детей, требовать, чтобы они его не трогали. В это время его сынишка все норовил подраться еще, однако властный отец взял его за плечи и увел домой.

Побежденный мальчик стал жаловаться на боль в руке. Дети подумали, что у него перелом. По предварительным данным, ребенка увезли в больницу.