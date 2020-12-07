3-месячного ребенка госпитализировали с отравлением в Петербурге, у его отца нашли патроны

Два патрона и молочную смесь изъяли из дома, где отравился 3-месячный ребенок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Странная история произошла в Невском районе Санкт-Петербурга, носящего неофициальный статус одного из самых криминальных в городе. Вечером субботы из квартиры по улице Наставников с острым отравлением госпитализировали 3-месячного малыша, а приехавшие для выяснения полицейские нашли не только отца с собутыльником, но и патроны.

- Со слов матери: после кормления заметила задержку дыхания и бледность у ребенка, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Естественно, что первым делом сотрудники полиции изъяли из квартиры пакет со смесью для кормления и детские бутылочки. А также, неожиданно, им попались на глаза два патрона: один калибра 9 мм, другой - 5,45 мм.

Боеприпасы изъяли. Если окажется, что они боевые, то отцу малыша может грозить уголовное дело.

Самого безработного папашу и его собутыльника забрали в отделение, где обоим выписали протоколы за мелкое хулиганство. Интересно, что второй мужчины был три года назад судим за избиение первого. Что не помешало им остаться приятелями.