Эрмитаж потерял 80% посетителей и половину доходов из-за пандемии

Эрмитаж потерял 80% посетителей и половину доходов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самый знаменитый музей Санкт-Петербурга - Государственный Эрмитаж потерял 80% своих очных посетителей из-за пандемии. Такие цифры привел директор учреждения Михаил Пиотровский во время традиционной пресс-конференции, прошедшей в онлайн-формате.

- Мы потеряли 80% посетителей, но мы приобрели 70 миллионов посетителей в социальных сетях, заявил Пиотровский, отметив, что аналогичная ситуация сложилась и в других музеях по всему миру.

Если смотреть по цифрам, то за 2020 год Эрмитаж посетили всего 836 тысяч человек, тогда как годом ранее гостей было 4 миллиона 900 человек. Это не могло не сказаться на финансовой стороне дела.

Музей потерял половину своих доходов - что зарабатывал сам, но часть из этих денег Эрмитажу компенсировало государство.

По словам директора музея, оно «выполнило свои конституционные обязательства об охране культуры».

Напомним, что Эрмитажу пришлось поднять цены на билеты. Теперь это 500 рублей вместо 450. Зато детям до 7 лет оставили бесплатный вход.