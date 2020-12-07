НЛО заметили в небе над Санкт-Петербургом утром 7 декабря

Петербуржцы заметили НЛО в небе над городом 7 декабря Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга рассказали в социальной сети о том, что заметили в небе над городом НЛО. Явление, которому пока что никто не нашел объяснение, появилось рано утром в понедельник, 7 декабря 2020 года, в районе Варшавской улицы Московского района. На опубликованных снимках предмет в небе похож на Луну, однако очевидцы уверяют, что он двигался.

- В самом деле была такая хрень. Живу в Горелово, и примерно в 7-8 часов утра с женой наблюдали. Рядом с этой светящейся точкой пролетал самолет. Я достал бинокль. Он у меня дорогой, самолет было выдано до иллюминаторов четко. Ну примерно в таком же расстоянии и была светящаяся точка. Ее саму не видно, только свет. И это не погодный зонд, - рассказал петербуржец.

Очевидцы рассказывают, что светящийся объект двигался вверх и вниз. Остальные пользователи сети скептически отнеслись к этим рассказам и лишь стали шутить, намекая, что свидетелям стоит проверить зрение и отказаться от алкоголя.